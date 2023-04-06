Перейшли на бік ворога та працюють на окупаційну владу Мелітополя – ще 8 експоліцейських підозрюються  у держзраді

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще 8 колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року поліцейські структурних підрозділів Мелітопольського районного відділу поліції та ГУ Нацполіції в Запорізькій області залишились на тимчасово окупованій території Запорізької області, зрадили присязі та перейшли на бік ворога.



Троє підозрюваних добровільно розпочали «службу» в підпорядкованому окупаційній адміністрації органі – так званому «УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району». Інші п’ятеро обійняли посади в окупаційному правоохоронному органі м. Мелітополя.

Працюючи на ворога, вони надавали окупантам інформацію про розташування військових ЗСУ та учасників АТО/ООС. Також патрулювали місто, чергували та виконували контрольно-пропускні функції на блокпостах. Крім цього, вилучали мисливську зброю в місцевих жителів та агітували їх сприяти представникам країни-агресора.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура