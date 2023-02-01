Поліція зайналась організаторами п’яних вечірок, де кривдили та принижували дівчат

Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.

На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Детальніша інформація буде опублікована пізніше.

Відділ комунікації поліції Києва