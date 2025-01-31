Перекрито канал незаконного перевезення громадян Латинської Америки та Середньої Азії в Україну

За три тисячі доларів зловмисники допомагали незаконним мігрантам потрапити в Україну, куди іноземці їхали з метою подальшого виїзду в країни Євросоюзу. Під кожного «клієнта» готували пакет підроблених документів — підставою отримання візи для вʼїзду в Україну були фіктивні запрошення працевлаштування на підставних підприємствах. Оперативники міграційної поліції встановили, що таким чином фігуранти сприяли незаконному вʼїзду в країну щонайменше для двадцяти осіб і заробили на цьому понад 2,5 мільйона гривень.

Поліцейські ідентифікували всіх учасників схеми, включаючи організаторку — мешканку Одеської області, яка залучила до оборудки свою дочку, співмешканця та одного з «клієнтів», котрому допомагала незаконно перетнути кордон. Під її керівництвом вони підшукували, інструктували та координували нових бажаючих незаконно перетнути кордон, оформляли дозвіл на вʼїзд за підробними документами та збирали оплату за надані послуги.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили закордонні паспорти громадян іноземних держав, документи, мобільні телефони, банківські картки, печатки та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

Слідчі Нацполіції повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України). Зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації за матеріалами Головного слідчого управління

та Департаменту карного розшуку Національної поліції України