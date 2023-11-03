На Одещині п’яний покидьок накинувся з ножем на жінку за зроблене зауваження

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Нетверезий зловмисник, який у пасажирському автобусі лаявся на водія та погрожував пасажирці ножем, може на сім років потрапити за грати.

Подія сталася серед дня у Ренійській територіальній громаді. Слідчі встановили, що під час руху пасажирського автобуса приміського сполучення нетверезий пасажир почав ображати водія та висловлюватися на його адресу нецензурною лайкою, на що одна з пасажирок зробила чоловіку зауваження. Незадоволений цим правопорушник штовхнув молоду жінку, після чого дістав з кишені ніж та приставив до її шиї. Водій негайно зупинив автобус, а інші пасажири викликали поліцейських, які оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Від його протиправних дій, на щастя, ніхто не постраждав.

накинувся на пасажирку з ножем за те, що зробила зауваження: поліцейські притягують до відповідальності чоловіка за хуліганство в громадському транспорті

«Слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вилучений ніж поліцейські скерували на експертизу, після проведення якої буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чоловіка. Триває слідство», – розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини

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