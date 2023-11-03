На Одещині п’яний покидьок накинувся з ножем на жінку за зроблене зауваження

Нетверезий зловмисник, який у пасажирському автобусі лаявся на водія та погрожував пасажирці ножем, може на сім років потрапити за грати.

Подія сталася серед дня у Ренійській територіальній громаді. Слідчі встановили, що під час руху пасажирського автобуса приміського сполучення нетверезий пасажир почав ображати водія та висловлюватися на його адресу нецензурною лайкою, на що одна з пасажирок зробила чоловіку зауваження. Незадоволений цим правопорушник штовхнув молоду жінку, після чого дістав з кишені ніж та приставив до її шиї. Водій негайно зупинив автобус, а інші пасажири викликали поліцейських, які оперативно прибули на місце події та затримали зловмисника. Від його протиправних дій, на щастя, ніхто не постраждав.

«Слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вилучений ніж поліцейські скерували на експертизу, після проведення якої буде вирішуватись питання щодо додаткової правової кваліфікації дій чоловіка. Триває слідство», – розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини