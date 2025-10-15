Переплата майже ₴700 тис за ремонт сонячної електростанції психоневрологічного інтернату: підозрюють службовця КП

Факт службової недбалості, який призвів до втрати грошей з бюджету столичної громади викрили слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури.

Підозрюваний — службовець Святошинського психоневрологічного інтернату, підпорядкованого Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який відповідав за процедуру публічних закупівель.

Правоохоронці встановили, що у 2025 році порушник неналежним чином організував закупівлю обладнання для проведення капітального ремонту гібридної сонячної електростанції, призначеної для забезпечення роботи медичної установи під час можливих відключень електроенергії.

Зокрема, він не перевірив ринкову вартість обладнання та без використання електронної системи «Prozorro» уклав прямий договір із приватним підприємцем на поставку шести гібридних інвекторів на суму близько 1,2 млн гривень. Втім, за висновками проведеної експертизи, пристрої придбали за завищеною ціною, спричинивши столичному бюджету збитків на суму близько 700 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

