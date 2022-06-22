Перевищення службових повноважень начальником пенітенціарного закладу спричинило збитки держбюджету на суму понад ₴13 млн.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно начальника однієї з установ виконання покарань Вінницької області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

Установлено, що начальник установи виконання покарань, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, грубо порушуючи вимоги Цивільного та Господарського кодексів України, усвідомлюючи настання негативних наслідків для очолюваної ним установи, умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому повноважень.

Посадовець, не маючи законних підстав, уклав з приватним підприємством договори про спільний обробіток земель державної форми власності, що перебувають у постійному користуванні установи, за якими весь вирощений урожай перейшов у власність приватної юридичної особи. Внаслідок зазначених незаконних дій державній установі спричинено шкоду у виді недоотриманого прибутку на суму 13,5 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури