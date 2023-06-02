Під час окупації Харківщини вчинив сексуальне насильство щодо жінки – повідомлено про підозру російському окупанту

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру військовому зс рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний – 34-річний командир розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону 202-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 4-ої окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу 8-ої загально-військової армії південного військового округу зс рф з позивним «Бублік».

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року, перебуваючи в одному з окупованих населених пунктів на території Ізюмського району, підозрюваний зупинив автомобіль з подружжям. Він запропонував чоловіку та жінці придбати у нього пальне, розуміючи, що внаслідок окупації місцеве населення має проблеми з постачанням необхідних товарів.

Подружжя приїхало за місцем проживання російського військового за пальним, проте поїхати додому він їм не дозволив.

Підозрюваний разом з представниками НЗФ «ЛНР» змусили подружжя піти до підвалу, погрожуючи вогнепальною зброєю.

Російський військовий ззаду наніс удар прикладом автомату чоловіку по голові. Він втратив свідомість та впав біля підвалу.

Скориставшись моментом, коли підозрюваний відволікся, жінка побігла в сторону вхідних воріт та намагалася сховатися за автомобілем. Проте російський військовий помітив її, схопив за волосся та потягнув по землі до будинку.

Спочатку підозрюваний наказав жінці роздягнутись, зняв з себе одяг та почав чинити сексуальне насильство щодо неї. Також він сказав, що якщо вона буде чинити опір, то розстріляє її чоловіка.

У цей час чоловік потерпілої прийшов до тями та пішов шукати дружину. Він зайшов до будинку та завадив російському військовому довести задумане до завершення.

Після деокупації подружжя звернулось до правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора