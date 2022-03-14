Під час спецоперації затримано «вора в законі» з Грузії, який втік з колонії на Чернігівщині

30-річний уродженець м. Тбілісі намагався незаконно перетнути державний кордон України та Молдови в місті Могилів-Подільський. В Україні зловмисник відбував покарання за вчинення двох тяжких злочинів — умисного вбивства та насильства щодо працівника правоохоронного органу. В колонії затриманий виконував роль «смотрящого» та підозрювався у встановленні та поширенні злочинного впливу.

Встановлено, що з «Менської виправної колонії» затриманий втік 26 лютого. Протягом двох тижнів він переховувався від правоохоронців та планував покинути територію країни.

Після отримання інформації про те, що втікач перебуває в одному із прикордонних міст Вінниччини, була проведення спеціальна операції працівниками поліції по його затриманню. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідчим розпочато розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.393 Кримінального кодексу України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 8 років.

Поліція продовжує працювати в умовах воєнного стану, забезпечувати публічну безпеку та правопорядок, документувати та виявляти злочини. Ті хто порушує закон – невідворотно понесуть покарання.

Відділ комунікації поліції Вінницької області