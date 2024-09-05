За $13000 допомагала уникнути мобілізації – на Рівненщині затримали військову районного військкомату

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовиці районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 43-річна старша солдатка за гроші обіцяла військовозобов’язаному допомогти із відстрочкою від мобілізації у воєнний час.

Встановлено, що для «вирішення питання» вона забезпечила своєму «клієнту» видачу військово-облікових документів про непридатність до служби в армії через стан здоров’я. А згодом мала вплинути на посадовців медико-соціальних експертних комісій, які б оформили для нього групу інвалідності.

Після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів США підозрювану затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ще 3 тисячі вона отримала у якості авансу.

Наразі прокурори подали до суду клопотання щодо обрання для підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Рівненській області за матеріалами Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону