Під час сварки харків’янин задушив співмешканку
Поліція повідомила чоловіку про підозру у скоєнні умисного вбивства, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Оперативники Харківського РУП № 2 з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт. 41-річний чоловік душив 40-річну жінку поки вона не перестала подавати ознак життя.
За скоєння злочину харків’янин був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавленням волі.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet