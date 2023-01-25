Під час сварки харків’янин задушив співмешканку

Поліція повідомила чоловіку про підозру у скоєнні умисного вбивства, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.



Оперативники Харківського РУП № 2 з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт. 41-річний чоловік душив 40-річну жінку поки вона не перестала подавати ознак життя.

За скоєння злочину харків’янин був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавленням волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Харківської області