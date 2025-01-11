Під час сварки житель Вінниччини перерізав горло односельцю

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру 59-річному місцевому жителю у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюються житель одного із населених пунктів Мурованокуриловецької територіальної громади у трагедії, що сталась вночі 7 січня цього року. До його приватного будинку прийшов односелець і запропонував випити алкогольні напої та владнати конфлікт, який виник між ними раніше. Підозрюваний відмовився. Між ними розпочалася сварка, яка перейшла у бійку під час якої господар оселі перерізав горло потерпілому.

Чоловік помер на місці події. Тіло вбитого фігурант виніс з будинку і залишив у хащах.

Наразі до суду подане клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури