Мешканець Бериславського району проведе за ґратами 10 років за вбивство товариша по чарці

За публічного обвинувачення Бериславської окружної прокуратури 58-річного мешканця смт Архангельське судом визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком Бериславського районного суду чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що в листопаді 2020 року, обвинувачений за місцем проживання розпивав спиртні напої з товаришем. Між нетверезими чоловіками виникла сварка, під час якої фігурант схопив до рук ніж та завдав знайомому п’ять ударів у грудну клітину. Від отриманих колото-різаних поранень потерпілий помер на місці.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Бериславська окружна прокуратура