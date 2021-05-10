У Києві затримали чоловіка, який через конфлікт з дружиною підпалив балкон квартири

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці отримали виклик про пожежу на балконі в одному з будинків на вулиці Туполєва. За вказаною адресою негайно прибули екіпажі рятувальників, патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, правоохоронці опитали свідків та провели першочергові слідчі дії:

«Ми з’ясували, що між подружжям виник конфлікт. Після чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали раніше судимого за скоєння пограбувань чоловіка».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва