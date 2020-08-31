За розбійний напад з ножем чоловік проведе за ґратами 7 років 6 місяців

Ірпінським міським судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно 48-річного чоловіка за вчинення розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло та носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 263 КК України).

Публічне обвинувачення в суді підтримували прокурори Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Під час судового розгляду доведено, що обвинувачений 16 грудня 2019 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, будучи в балаклаві та маючи при собі ніж, проник до будинку, який розташований в одному із сіл Вишгородського району, де вчинив розбійний напад на жінку, заподіявши їй тілесні ушкодження та незаконно заволодів мобільним телефоном.

Свою вину в скоєному злочині чоловік визнав у повній мірі, суд призначив йому покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Київської області