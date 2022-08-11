Прокуратура передала в АРМА техніку та транспортні засоби російського підприємства на суму понад ₴30 млн.

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління АРМА 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента рф в межах досудового розслідування.

Прокурори окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 110-2 КК України). У межах даного провадження правоохоронці досліджують діяльність підприємства, засновниками якого резиденти рф.

За місцем розташування підприємства проведено обшуки, у ході яких вилучено 11 вантажівок марки «MAN», 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн грн.

Наразі за клопотанням прокуратури зазначені транспортні засоби арештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ДСР НП України.

Київська міська прокуратура