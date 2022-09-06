Під Уманню чоловік застрелив двох собак сусідки
Чоловіку на Черкащині повідомили підозру за те, що з мисливської рушниці застрелив двох собак сусідки.
Про це повідомили УНН у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
За версією слідства зловмисник, узявши з собою мисливську рушницю, незаконно проник на територію домоволодіння сусідки, де здійснив два постріли в її собак, внаслідок чого тварини загинули.
Так, 66-річному чоловіку за процесуального керівництва Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння особи та жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 299 КК України).
У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Tweet