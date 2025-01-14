Під вартою без застави перебуватиме водій, який у стані сп’яніння збив чоловіка та втік з місця ДТП

За участі прокурора Житомирської окружної прокуратури судом розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, та завідомому залишенні потерпілого у небезпечному стані без допомоги (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

За принципової позиції прокурора підозрюваному застосовано тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Розслідуванням установлено, що 60-річний житомирянин минулої п’ятниці, близько 17:30, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Підозрюваний керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, проявив неуважність до дорожньої обстановки та не зменшив швидкості, щоб уникнути наїзду на пішохода.

Унаслідок ДТП, яка відбулася на околиці Житомира, 40-річного чоловіка тяжко травмовано.

Проте водій не зупинився, щоб надати потерпілому необхідну допомогу, а залишив його у небезпеці.

Очевидцями ДТП стали водій і пасажири маршрутки, які відразу рушили за порушником та зупинили його за декілька кілометрів.

У медичному закладі у крові підозрюваного встановлено 1,88 проміле алкоголю.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вч иненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури