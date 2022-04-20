Під виглядом прибирання полів фільтрації мешканець Одещини налагодив незаконний видобуток піску

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП в Одеській області припинено незаконний бізнес, організований мешканцем Одещини на околицях міста Одеси.

Слідством з’ясовано, що під виглядом прибирання захаращених територій полів фільтрації у Суворовському районі Одеси від побутового та будівельного сміття, чоловік організував незаконний видобуток піску та його продаж на будівельні ринки.

Внаслідок незаконного видобутку піску довкіллю завдано шкоду майже на 200 тисяч гривень.

Наразі прокурорами до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного мешканця Одеського району (колишнього Біляївського району) за фактом порушення встановлених правил охорони надр, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 240 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прессслужба Одеської обласної прокуратури