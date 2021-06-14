Підбурював засуджених порушувати правила та поширював злочинний вплив — на Прикарпатті повідомили про підозру кримінальному «авторитету»

Засуджений за крадіжку «авторитет» залякував та тероризував інших утриманців однієї із виправних колоній в Івано-Франківській області. Він постійно порушував правила поведінки в установі і примушував до цього засуджених.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області викрили факт впливу «авторитета» на інших в’язнів. 11 червня цього року він примусив понад 100 утриманців виправної колонії порушити встановлений в колонії режим, відмовитися від сумлінного виконання своєї роботи, не з’явитися на обід та вечерю, а також не використовувати формений одяг. Відомо, що такі факти диктування кримінальним «авторитетом» злочинних правил поведінки неодноразові та масові.

12 червня зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі отриманих доказів та зібраних фактів слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили «авторитету» про підозру. Йому інкримінують:

— встановлення та поширення злочинного впливу у виправній колонії (ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України);

— дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань (ч. 1 ст. 392 Кримінального кодексу України).

З метою недопущення подальшого впливу кримінального «авторитета» на інших в’язнів колонії його помістили до ізолятора тимчасового тримання для подальшого переведення в іншу установу відбування покарань.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України