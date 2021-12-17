₴100 тис. за непритягнення до відповідальності через нестачу на складі товариства – затримано поліцейського на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та затримано керівника підрозділу Каховського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав та отримав 100 тис грн від головного агронома акціонерного товариства – депутата селищної ради, за непритягнення його до кримінальної відповідальності через виявлену нестачу матеріальних цінностей на складі товариства.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює третій слідчий відділ з дислокацією у м. Херсоні територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури