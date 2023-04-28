Підрядника підозрюють у заволодінні майже 429 тис. грн. під час реконструкції лікарні в Перечині

За погодження начальника Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підрядник шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами з місцевого бюджету при здійсненні реконструкції одного з відділень лікарні у м. Перечин. Підозрюваний підписав і скріпив печаткою будівельну документацію, що містила завідомо неправдиві дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Унаслідок протиправних дій на користь підрядника безпідставно перераховано майже 429 тис. грн як оплату за фактично невиконані роботи.

Раніше ми інформували, що за фактом причетності до цієї схеми повідомлено про підозру і місцевому підприємцеві, який був залучений до робіт як інженер з технічного нагляду. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі відділення № 1 Ужгородського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури