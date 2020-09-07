Підліток захотів мобільний телефон і вирішив поцупити його у пенсіонерки

Учора, близько 16-ї години, патрульні отримали виклик на вулицю Ягідну. Заявниця, 71-річна жінка, прибирала на кладовищі могилу рідних. Поки вона була зайнята, незнайомий хлопець вхопив її сумку та втік.

На місці події патрульні з’ясували прикмети зловмисника, а один з перехожих повідомив, що під опис підпадає місцевий підліток.

Чоловік вказав будинок, у якому проживає хлопець. Згодом патрульні виявили, ймовірно, причетного до події 14-річного хлопця, схожого за прикметами. Із собою у нього був телефон заявниці.

Пізніше він вказав місце, де викинув сумку. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що його родина не може собі дозволити купити йому мобільний телефон.

Патрульні викликали на місце маму підлітка та слідчо-оперативну групу Голосіївського району. // Вартові еспресо