Підозрювані у розкраданні та хабарництві «достойники» виходять на волю за «копійчані» (для них) багатомільйонні застави

Колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, підозрюваний у розкраданні 62 мільйонів гривень, вийшов під заставу в 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє УНН із посиланням на поінформоване джерело.

Раніше Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави обсягом 25 млн грн ексочільника Держспецзв’язку Юрія Щиголя, якого підозрюють в справі про заволодіння 62 млн грн.

САП і НАБУ повідомили про підозру голові Держспецзв’язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 млн грн.

Кабмін у той же день звільнив керівництво Держспецзв’язку – очільника відомства Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

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“Слуга” Одарченко вийшов із СІЗО: за нього внесли 15 млн. грн. застави

За нардепа від “Слуги народу” Андрія Одарченка внесено заставу в розмірі 15 млн грн. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн. Його підозрюють у наданні хабаря голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.

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Спроба підкупу Кубракова: за забудовника Копистиру внесли 100 млн. грн. застави

Забудовника Сергія Копистиру, підозрюваного у спробі дати хабар віце-прем’єр-міністру України Олександру Кубракову, відпустили під застави у 100 мільйонів гривень. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави обсягом 100 млн грн фактичного власника приватного товариства – забудовника Сергія Копистиру, якого підозрюють у спробі підкупу віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.