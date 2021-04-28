Підозрюваного в розтраті пів мільйона «Львівської залізниці» відправили під домашній арешт

Галицький районний суд призначив на два місяці цілодобовий домашній арешт головному інженерові ВСП «Локомотивне депо Львів-Захід». Його підозрюють в ймовірному заволодінні 552 тис. грн регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Імені фігуранта в матеріалах провадження не вказано.



Як повідомляють НашіГроші, підозрюваному заборонили до 20 червня цього року виходити з дому без дозволу слідчого та утримуватися від спілкування із свідками у провадженні, працівниками «Львівської залізниці».

Як встановили слідчі, протягом 2019-2020 років регіональна філія «Львівської залізниці» під виглядом нових запчастин до локомотивів закупляла вживану продукцію, непридатну до використання. У ймовірній розтраті коштів була залучена повністю наразі невстановлена група осіб за сприяння посадовців «Львівської залізниці».

Зокрема йдеться про дві угоди, укладені між «Львівською залізницею» та ТОВ «Магістральні системи». Перший договір на суму 2,3 млн грн з постачальником підписали в листопаді 2019 року, а другий на 1,7 млн грн – в грудні того ж року. Тоді залізничники замовили понад 500 запчастин до локомотивів, зокрема кришки циліндра, шпильки та компенсатори. Як вказано в одному із висновків експертів, на частині кришок циліндрів були «присутні ознаки знищення механічним способом первинних маркувань».

Кримінальне провадження ведуть за ч. 4 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність до 3 років. // Діло