Підозрюваного в торгівлі новонародженими знову взято під варту

За апеляційною скаргою Оболонської окружної прокуратури м. Києва Київський апеляційний суд 18.10.2023 скасував рішення суду першої інстанції, яким було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт підозрюваному в організації схеми продажу новонароджених дітей за кордон. Згідно з ухвалою апеляційного суду підозрюваного знову взято під варту у залі судового засідання.

Нагадаємо, 26.09.2023 Оболонський районний суд столиці відмовив прокуратурі у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому правоохоронцю, який організував схему продажу новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства.

Попри тяжкість інкримінованого злочину та наведені у судовому засіданні факти незаконного впливу підозрюваного на інших фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, суд застосував до останнього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої причетні до 10 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят. За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 активних учасників.

Пресслужба Київської міської прокуратури