На Закарпатті кримінальний «авторитет» та його спільники вимагали гроші та поширювали злочинний вплив у регіоні

Зловмисник має статус так званого «смотрящого» за одним із районів Закарпатської області. Суттєво впливав на місцевий криміналітет та залучав до протиправної діяльності інших осіб.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області встановили причетність «авторитета» до організації вимагання 7 500 доларів США у місцевого мешканця. Залучив спільника, який теж має кримінальне минуле, для вибивання згаданої суми як неіснуючий борг. При цьому фігуранти погрожували потерпілому та навіть завдали йому тілесних ушкоджень. Крім цього, встановлено, що «замовив» вимагання «боргу» ще один мешканець Закарпаття – приватний підприємець.

Учора, 2 червня, оперативники, слідчі Мукачівського райуправління поліції та слідчого управління обласної поліції за силової підтримки КОРД та спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали трьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також провели обшуки за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучили «чорнові» записи, холодну та іншу зброю, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2, 3 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 255-3 (звернення за злочинним впливом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюють працівники Закарпатської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України