Підприємці збували «сурогат» фальсифікованої горілки через сільські магазини

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, в межах кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту фальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного податку (ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України), слідчими СУ ГУНП в області за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України, проведено 18 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності фігурантів провадження, місцями їх проживання, а також у транспортних засобах осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рівненської обласної прокуратури.

Зокрема, слідчі дії проводились на території Рівного, Рівненського району та у Луцьку, Волинської області.

В ході обшуків виявлено та вилучено більше 110 тисяч гривень, 2210 євро та 7350 доларів США, близько 450 пляшок фальсифікованої горілки з ознаками підроблення марок акцизного податку, понад 2200 пачок цигарок без акцизних марок, 120 л спирту, мобільні телефони, банківські картки, транспортний засіб «VOLKSWAGEN LT 35» та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

УК