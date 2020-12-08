Підприємця затримали за спробу підкупу працівника СБУ

Фігурант запропонував правоохоронцю 300 доларів США «винагороди» за нездійснення заходів контролю під час митного оформлення товару, який він перевозив через кордон України.

Директор товариства експрес-перевізників на пункті пропуску через державний кордон, під час митного оформлення, надав декларацію на товар із заниженою вартістю. Аби правоохоронці пропустили його через кордон без додаткових перевірок вантажу, підприємець запропонував працівникові Служби безпеки України хабар в сумі 300 доларів США. Правоохоронець одразу повідомив про неправомірну вигоду працівників поліції.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, затримали хабародавця під час передачі працівникові СБУ обіцяної «винагороди» – 300 доларів США.

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення. За спробу підкупу службової особи підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Управління комунікації Національної поліції України