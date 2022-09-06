Росіянину повідомлено про підозру в замовному вбивстві у Києві одеського ресторатора

Київською міською прокуратурою спільно з поліцією міста Києва встановлено та повідомлено про підозру виконавцю замовного вбивства, яке сталося в одному з центральних районів міста Києва навесні 2017 року.

За даними слідства, у березні 2017 року підозрюваний отримав від невстановленої особи із кримінального середовища рф замовлення на вбивство відомого одеського ресторатора, який у той час проживав у столиці.

Готуючись до злочину, кілер зібрав інформацію про жертву (зокрема щодо місць проживання та роботи, графіку пересування, номеру автомобіля, яким користувався потерпілий), а також підшукав знаряддя вбивства – пістолет моделі Glock-17. Обстеживши маршрути підприємця та територію біля його будинку, виконавець визначив місце вчинення злочину – в’їзд до будинку потерпілого, який здійснюється через шлагбаум.

Увечері 8 березня 51-річний підприємець, повертаючись з родиною додому, зупинив машину біля шлагбауму. У цей час кілер здійснив у нього 8 прицільних пострілів. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці. Двоє його малолітніх дітей, які також перебували в автомобілі, з пораненнями коліна та кисті були госпіталізовані.

Прокурори і слідчі, за результатами проведеної кропіткої та тривалої роботи та відпрацювання різних версій замовного вбивства, ідентифікували особу кілера. Ним виявися 40-річний чоловік, громадянин російської федерації, уродженець м. Грозний.

Ідентифікувавши особу виконавця, правоохоронці встановили його причетність до інших тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених у 2015 році в місті Києві пов’язаних з розбоєм, незаконним позбавленням волі особи та вимаганням грошових коштів.

В ході досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме:

– в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. п. 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України);

– у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України);

– у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому (ч. 2 ст. 146 КК України);

– у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Слідство триває. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Київська міська прокуратура