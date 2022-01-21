Підприємцю повідомлено про підозру у фінансуванні дій окупаційної адміністрації РФ

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури фізичній особі-підприємцю повідомлено про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2015 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у «державних органах ЛНР» підприємство та поставив його на податковий облік у так званій «ДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР». Шляхом сплати «податків до бюджету ЛНР» підозрюваний профінансував псевдодержавне утворення на щонайменше 400 тис російських рублів, що становить близько 155 тис грн.

У ході підприємницької діяльності чоловік надавав послуги з обготівкування грошових коштів клієнтів, поповнення мобільних телефонів російських і українських операторів, обміну валют, здійснення міжнародних грошових переказів та інше.

В рамках проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили ряд фінансових документів, банківські картки та фіскальні чеки, техніку, грошові кошти в національній та іноземній валютах.

Наразі суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури