Підприємство примусили відшкодувати до бюджету понад ₴20 млн податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора головному бухгалтеру підприємства, яке спеціалізується на будівництві та продажі нерухомого майна, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, місцева компанія орендувала дві земельні ділянки площею майже 13 га у Дніпропетровської міської ради. Щоб ухилитись від сплати податків підозрювана під час сплати орендної плати за землю вказала занижену ставку орендної плати.

В результаті таких дій підприємство не сплатило понад 20 млн грн оренди за ці ділянки.

Під час слідства підприємство повністю відшкодувало до бюджету несплачені кошти.

Досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора