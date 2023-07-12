Підробка та продаж офіційних документів. Учасники міжрегіональної злочинної групи діяли на території трьох областей

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організаторки (жительки Кременчука) та одного з учасників (мешканця Чернівців) міжрегіональної групи.

Їм інкримінують пересилання з метою збуту та збут голографічних захисних елементів, а також збут підроблених офіційних документів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

Матеріали стосовно ще одного співучасника (жителя Закарпатської області) виділені в окреме провадження. Чоловіка оголошено у розшук.

За даними слідства, обвинувачена організувала групу наприкінці 2021 року. Жінка підшуковувала клієнтів і після отримання передоплати надсилала відомості про замовника (фотографії, анкетні дані тощо) чернівчанину, який пересилав їх мешканцю Закарпатської області для виготовлення підроблених документів: паспортів громадян України та інших держав, посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідок на постійне проживання іноземців на території України.

Залежно від складності роботи ціна коливалася від майже 4 до 13 тис. грн.

Послугами обвинувачених користувалися різні особи з метою уникнення від розшуку, ухилення від мобілізації та незаконного перетину державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлено понад 20 фактів підробки офіційних документів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися слідчим управлінням, оперативний супровід – управлінням міграційної поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури