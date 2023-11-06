Підтримувала дії окупантів в Україні — на Харківщині викрито чергову прихильницю «руського миру»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янщини мешканка с. Новоосинове підтримувала дії держави-агресорки. Маючи проросійськи погляди, жінка захоплювалась окупантами і висловлювалась на кшталт того, що «Украина является частью россии».

«Наши орлики летят бомбить националистов и фашистов», — запевняла своїх знайомих колаборантка та повторювала тези кремлівської пропаганди.

Викриття та документування протиправної діяльності шанувальниці «руського миру» проводилось спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура