₴42 тис. «відкату» за отримання коштів з бюджету: затримано двох посадовців громади на Львівщині

Налагодили схему отримання неправомірної вигоди заступник міського голови та директор комунального підприємства. До функціональних обовʼязків посадовця міськради входило, зокрема, здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері публічних закупівель.

Користуючись повноваженнями, фігуранти організували схему «відкату» за укладеним договором поставки товару — для безперешкодного перерахування коштів із місцевого бюджету зловмисники вимагали від підприємця 14% від вартості угоди.

За результатами проведення тендерної процедури закупівлі один із підприємців регіону повинен був поставити місцевому комунальному підприємству 620 тонн піску на загальну суму понад 300 тис. грн. Відповідно, постачальник мав сплатити 42 тисяч гривень «відкату».

13 липня поліцейські затримали посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у сумі 30 тис. грн. Правоохоронці вилучили гроші та речові докази з місця злочину.

Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували факт отримання фігурантами частини «відкату» у розмірі 12 тис. грн.

Заступнику міського голови та директорові комунального підприємства правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі.

Наразі встановлюються інші можливі факти протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України