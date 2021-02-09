Затримано зловмисника, який вимагав у киянина 56 тис. євро неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру чоловіку, який силою і погрозами вимагав у киянина 56 тис. доларів США неіснуючого боргу (ч. 3 ст. 189 КК України).

Як встановлено у ході слідства, на початку жовтня 2020 року мешканець столиці, у зв’язку з тяжким матеріальним становищем позичив у підозрюваного 2000 євро та не зміг повернути вчасно упродовж тижня. Тоді останній повідомив боржнику, що сума боргу буде збільшена до 56 000 євро через нараховані «відсотки», та змусив потерпілого написати розписки про отримання цих коштів в борг.

У разі несплати цієї суми чоловік погрожував потерпілому та його близьким родичам заподіянням тілесних ушкоджень та вбивством.

Затримали 54-річного підозрюваного співробітники Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НПУ та слідчі СУ ГУ НП в м. Києві під час отримання чергового траншу у доларах США та євро на загальну суму 277 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура