Після спілкування з «банкіром» франківець втратив понад 52 тисячі гривень

Правоохоронці області продовжують документувати факти шахрайств вчиненні щодо мешканців області. Громадяни довіряють додзвонювачам, повідомляють персональні дані та втрачають заощадження.

Від такого роду злочину потерпів 36-річний мешканець Івано-Франківська. Як з’ясували поліцейські, напередодні до потерпілого зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив заявника, що мобільний додаток банку не працюватиме, а його банківську карточку буде заблоковано. А щоби убезпечити рахунок, необхідно повідомити додаткову інформацію у вигляді коду, який надіслали повідомленням, що потерпілий і зробив. За лічені хвилини на мобільний телефон чоловіка надійшло сповіщення про списання 52 500 гривень. Зрештою, франківець зрозумів, що його обдурили та звернувся за допомогою до поліції.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до власників карткових рахунків:

— не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

— не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники фінансових установ ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини