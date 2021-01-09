Поблизу Львова виявлено звалище медичних відходів – відкрито кримінальне провадження

Поліцейські Пустомитівського відділу поліції почали досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил та норм. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Сьогодні, 8 січня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що поблизу села Сокільники Пустомитівского району знайдено медичні відходи, а саме – пробірки зі слідами крові.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції, експерти-криміналісти, судово-медичний експерт, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили у лісопосадці поблизу автодороги «Львів-Пустомити» насип побутового сміття та медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров.

За фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 3 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці встановлюють всіх обставини події, а також осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області