Побив до смерті співмешканку: поліцейські Харкова затримали нападника

Жінка за медичною допомогою не звернулася та померла вдома через два дні після отриманих тілесних ушкоджень.

Подія сталась в Індустріальному районі по вулиці Біблика. 7 та 8 листопада співмешканці розпивали спиртні напої. Між ними стався конфлікт, в результаті якого чоловік руками та ногами побив жінку. Після отриманих травм 42-річна потерпіла перебувала за місцем мешкання та за медичною допомогою не зверталась. 10 листопада їй стало зле і вона померла. Про смерть жінки до поліції повідомила сусідка.

Поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в області в ході проведення оперативно–розшукових заходів протягом доби встановили особу нападника. Ним виявився 48-річний харків’янин, раніше не засуджений відповідно до статті 89 Кримінального кодексу України (строки погашення судимості).

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Як з’ясувалось під час досудового слідства, нападник постійно бив свою співмешканку, але жінка до поліції не зверталась.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 10 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області