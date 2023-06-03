Побив дружину до смерті: на Волині поліція затримала зловмисника

Трагедія трапилася у середу, 31 травня, в одному із сіл на Маневиччині.

Учора, 1 червня, до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 28-річну жительку Камінь-Каширського району. Не прийшовши до свідомості, жінка померла у відділенні реанімації. Обставини інциденту почала встановлювати поліція.

З’ясувалося, що напередодні, під час сварки, її побив чоловік, 29-річний житель Камінь-Каширського району. Отримані травми виявились смертельними. Після конфлікту чоловік покинув місце проживання.

Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника. Чоловік поселився в одному із готелів у Маневичах, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області