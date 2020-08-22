Под Днепром грабитель забрался в дом и пытался задушить хозяйку

В Царичанке Днепропетровской области грабитель забрался в частный дом и попытался задушить проснувшуюся хозяйку.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло в ночь с 20 на 21 августа в пгт Царичанка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Царичанского отделения полиции. 42-летняя потерпевшая рассказала, что проснулась ночью и увидела рядом неизвестного мужчину. Между ними завязалась драка, во время которой преступник несколько раз пытался душить потерпевшую. Женщина оказала сопротивление, после чего грабитель скрылся. Хозяйка дома запомнила его приметы и сообщила их полицейским.

Правоохранители установили, что преступник попал в частный дом, выдавив металлопластиковое окно. Пока женщина спала, забрал серьги и золотой браслет. Для обследования места преступления был привлечен кинолог со служебной собакой — немецкой овчаркой Кольт. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники Царичанского отделения полиции задержали похожего по описанию мужчину и доставили его в полицию. Его личность установлена – им оказался житель пгт. Царичанка 24-х лет, ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений.

Мужчине грозит уголовная ответственность от 4-х до 8 лет лишения свободы.