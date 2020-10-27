Под Днепром неизвестные сожгли дворец культуры

В парке Металлург в городе Никополь неизвестные сожгли здание дворца культуры «Строитель». Неравнодушные граждане уверены, — это был умышленный поджог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист, — глава союза «Гражданский дозор» Юрий Бабинин, передает корреспондент «Наше Місто».

Некогда величественный Дворец культуры «Строитель», построенный в стиле Ампир теперь представляет из себя жалкое зрелище. Выгорев, балки не выдержали веса крыши и проломились под её тяжестью. Стены и своды дворца почернели от копоти, а буквы лозунга «Искусство принадлежит народу», который украшал вход во дворец теперь едва читаемы.

Что самое страшное, — обгоревший остов здания облюбовали маленькие жители Никополя. Дети с интересом изучают полуразрушенную «заброшку», подвергая себя чудовищной опасности. В любую минуту остатки металлических конструкций свода и сама крыша могут рухнуть, буквально похоронив под собой неосторожных гостей.

— Печальное зрелище и еще искрят-тлеют балки перекрытия в правой части здания, готовые рухнуть на головы любопытных. Союз «Гражданский дозор» обращается к собственникам здания: ПЕРЕКРОЙТЕ ТУДА ВСЕ ВХОДЫ, ИНАЧЕ ТАМ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ДЕТИ, на которых эти балки рано или поздно упадут, — написал Юрий Бабинин.