Под Днепром в колодце обнаружили труп женщины со связанными руками и ногами
В городе Покров Днепропетровской области из канализационного колодца достали женский труп.
Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на правоохранителей.
Тело женщины в состоянии сильных гнилостных изменений. У покойной веревкой связаны руки и ноги, однако видимых признаков насильственной смерти предварительным осмотром выявлено не было. Также пока не удалось идентифицировать личность умершей.
Полиция начала расследование в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).Tweet