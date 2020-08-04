Под Днепром в колодце обнаружили труп женщины со связанными руками и ногами

В городе Покров Днепропетровской области из канализационного колодца достали женский труп.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на правоохранителей.

Тело женщины в состоянии сильных гнилостных изменений. У покойной веревкой связаны руки и ноги, однако видимых признаков насильственной смерти предварительным осмотром выявлено не было. Также пока не удалось идентифицировать личность умершей.

Полиция начала расследование в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).