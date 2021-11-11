Под Харьковом мужчина подстрелил энергетика, отключавшего дом от электроснабжения

Инцидент произошел в Нововодолажской объединенной территориальной громаде. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе “Харьковоблэнерго”.

10 ноября в селе Ракитное местный житель обстрелял сотрудников “Харьковоблэнерго” из неустановленного оружия. Инцидент произошел, когда энергетики пытались отключить дом мужчины от электроснабжения из-за незаконного подключения к электросети.

“Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо”, — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала полиция. Пострадавшие написали заявление. Данные об инциденте внесли в ЕРДР. В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности ЧП пообещали предоставить позже. // newsroom.kh.ua