Под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мамаша избила до комы

В Хмельницкой области горе-мать избила до смерти 4-летнюю дочку

Маленькая жительница Хмельницкой области, которую избила родная мать, умерла в реанимации. Четырехлетняя девочка попала в больницу без сознания с многочисленными телесными повреждениями.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП Хмельницкой области Инна Глега, сообщает «Depo.Хмельницький».

Напомним, девочка, которая умерла, вместе со старшей сестрой были изъяты из семьи и проживали в детском доме семейного типа. Однако недавно их 34-летняя мать снова вышла замуж и через суд вернула девочек.

У девочки были множественные синяки и перелом предплечья, а также повреждены внутренние органы — легкие и почки. Горе-мать утверждает, что это она сама нанесла себе увечья во время приступа эпилепсии.

Медики говорят, что девочка не могла такое сделать себе сама. Полиция также не поверила женщине и взяла ее под стражу. Следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 2 статьи 121 ККУ (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Стоит отметить, что у женщины уже есть судимость за имущественные преступления. Кроме того, у ее нового мужа тоже — правда уже за убийство. В данное время он работает гробовщиком в Хмельницком. У пары есть общий семимесячный ребенок. // РБК-Украина