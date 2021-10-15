Под Киевом водитель сбил 12-летнюю девочку на «зебре» и сбежал (фото)

Виновника ДТП задержали.

В городе Бровары Киевской области разыскали водителя, который сбил 12-летнего ребенка и сбежал.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

ДТП произошло 14 октября около 19 часов. В полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе водитель совершил наезд на девочку и скрылся с места происшествия.

«Пострадавшая с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в местную больницу. Для установления и задержания водителя на территории Киевской области введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции», – говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали в городе Борисполь автомобиль «SEAT» и водителя, причастного к ДТП. Виновником оказался 45-летний житель Бориспольщины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. // УНИАН