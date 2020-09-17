Под Киевом вымогатели похитили парня и бросили его привязанным к дереву в лесу
В Буче (Киевская область) похитили 21-летнего парня — злоумышленники требовали у него деньги, угрожая убийством, забрали сумку и, привязав к дереву в лесу, оставили одного.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, парня силой затолкали в машину, когда он находился рядом с банкоматом — об этом в полицию сообщил свидетель ЧП.
Автомобиль, на котором скрылись похитители, заметили в Ирпене, где местные правоохранители задержали водителя и пассажира — уроженца Сумской области и гражданина Грузии.
В машине обнаружили гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки, а по месту жительства злоумышленников — оружие.
«Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе. Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»Tweet