Под Киевом задержали педофила

Задержанный подозревается в развращении девочек восьми и двенадцати лет.

О том, что в селах Белогородка и Мила Бучанского района мужчина совершал развратные действия в отношении 8-летней и 12-летней девочек, в полицию сообщили неравнодушные люди и предоставили соответствующие видеодоказательства.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и обыск у злоумышленника. Они изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и наркотические средства растительного происхождения. Мужчина в содеянном сознался.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Меру пресечения изберет суд. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»