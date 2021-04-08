Под Одессой мужчина задушил своего отчима

74-летний житель Усатово выгнал из дома своего пасынка из-за постоянных конфликтов. Мужчина разозлился на отчима, встретил его на улице, жестоко избил, а затем задушил.

Об этом сообщает IT-3 со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Пенсионера без признаков жизни обнаружили местные жители и обратились в полицию. Опросив сельчан, правоохранители задержали злоумышленника в тот же день. Мужчина своей вины не отрицает и признается, что долгое время конфликтовал с отчимом. Также в полиции отметили, что пасынок погибшего несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.