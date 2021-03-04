Посадовиця Держгеокадастру Сумщини підозрюється в незаконній передачі в приватну власність 78 га землі

Сумською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру начальниці районного відділу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, через неналежне виконання службових обов’язків якої 78 га землі колективної власності передано в приватну (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2019 році до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області звернулось 50 осіб із заявами про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовно площею по 2 га у власність для ведення особистого селянського господарства. Для подальшого опрацювання Управління передало заяви у відповідний районний відділ.

На сесії сільської ради, куди звернулась начальниця районного відділу з відповідними листами про виділення землі, було прийнято рішення про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою. Попри це, начальниця відділу визначила земельну ділянку загальною площею 105 га та підписала офіційні документи, які стали підставою для виділення землі громадянам у приватну власність.

Відповідно до висновку експертів, 78 га землі із 105 га, що були виділені громадянам, відносяться до колективної власності сільської ради, тому Управління Держгеокадастру не мало законного права розпоряджатись нею. У зв’язку із неналежним виконанням своїх службових обов’язків начальницею районного відділу Головного управління Держгеокадастру у Сумській області державним інтересам завдано 2,4 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Сумського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури