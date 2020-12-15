Под Одессой убили женщину-таксиста

В ночь на вторник, 15 декабря, под Одессой произошло зверское убийство, жертвой которого стала женщина.

Как сообщают в соцсетях, женщину — водителя такси зарезали у села Любополь Лиманского района (Красносельская ОТГ).

Тело выбросили в одном из переулков. После этого автомашину угнали и подожгли ее в районе местного кладбища.

На месте ЧП работают правоохранители. В полиции пока лишь подтверждают факт происшествия и отказываются его комментировать. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)